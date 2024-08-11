Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1875 года C "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,047,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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