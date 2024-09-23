50 пфеннигов 1877 года A "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63371 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 19 апреля 2023.

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