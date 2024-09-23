Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года A "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,249,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63371 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 19 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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