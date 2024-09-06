Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года G "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,061,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5017 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (6)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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