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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года G "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года G "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года G "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,061,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5017 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (6)
Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе London Coins - December 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Heritage - December 1, 2016
Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Heritage - December 1, 2016
Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 G на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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