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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года J "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года J "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года J "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,526,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3994 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 900 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • UBS (2)
  • WAG (2)
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
560 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 J на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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