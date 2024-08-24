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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1896 года A "Тип 1896-1903" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1896 года A "Тип 1896-1903" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1896 года A "Тип 1896-1903" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 389,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1896
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (143) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1896 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2218 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Bruun Rasmussen - June 11, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1896 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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