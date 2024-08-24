Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1896 года A "Тип 1896-1903" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 389,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1896
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (143) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1896 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2218 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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