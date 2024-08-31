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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года F "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года F "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года F "Тип 1877-1878" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,145,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2210 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 750 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • WAG (4)
  • WCN (1)
Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Stack's - August 20, 2018
Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1877 F на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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