Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года F "Тип 1877-1878" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,145,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2210 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 750 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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