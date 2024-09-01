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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1875 года F "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1875 года F "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1875 года F "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 874,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4025 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе Goldberg - September 28, 2021
Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе Goldberg - September 28, 2021
Продавец Goldberg
Дата 28 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 F на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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