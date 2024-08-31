Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1875 года E "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1875 года E "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1875 года E "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 353,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1250 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (6)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (3)
  • iNumis (1)
  • Künker (4)
  • Rio de la Plata (1)
  • WAG (4)
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1875 E на аукционе iNumis - October 19, 2012
Продавец iNumis
Дата 19 октября 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1875 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 50 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск