Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1875 года E "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 353,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1250 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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