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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1900 года J "Тип 1896-1903" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1900 года J "Тип 1896-1903" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1900 года J "Тип 1896-1903" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 192,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1900
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1900 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6088 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Gärtner - June 11, 2024
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
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Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
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Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
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Где купить?
Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону
Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 50 пфеннигов 1900 J на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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