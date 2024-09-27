Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1900 года J "Тип 1896-1903" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 192,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1900
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1900 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6088 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
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Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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