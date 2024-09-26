Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1876 года B "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1876 года B "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1876 года B "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,016,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1876 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1254 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 82 EUR. Торги состоялись 2 марта 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (5)
  • Katz (4)
  • Möller (1)
  • Niemczyk (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • WAG (3)
  • Westfälische (1)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (1)
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 49 EUR
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Reinhard Fischer - July 14, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1876 B на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1876 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 50 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск