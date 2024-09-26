Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1876 года B "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,016,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1876 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1254 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 82 EUR. Торги состоялись 2 марта 2014.
Сохранность
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- Империя (1)
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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