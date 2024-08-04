Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1902 года F "Тип 1896-1903" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 95,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1902 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2024 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3400 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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