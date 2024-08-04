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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1902 года F "Тип 1896-1903" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1902 года F "Тип 1896-1903" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1902 года F "Тип 1896-1903" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 95,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1902 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2024 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3400 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Stack's - January 16, 2024
Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1902 F на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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