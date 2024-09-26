Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1877 года B "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года B "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1877 года B "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,691,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 44464 проданному на аукционе Stack's Bowers за 260 USD. Торги состоялись 23 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Möller (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (6)
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Stack's - August 23, 2021
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS65 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе Münzen & Medaillen - November 25, 2016
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 25 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 50 пфеннигов 1877 B на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1877 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 50 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск