Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года B "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,691,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 44464 проданному на аукционе Stack's Bowers за 260 USD. Торги состоялись 23 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS65 ANACS
Цена
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