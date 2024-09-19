Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1875 года H "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 175,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3985 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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