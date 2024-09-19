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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1875 года H "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1875 года H "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1875 года H "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 175,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3985 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
403 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Stack's - January 20, 2020
Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Gärtner - October 10, 2018
Продавец Gärtner
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 H на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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