Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1875 года J "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,411,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3980 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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