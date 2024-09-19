Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1877 года C "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,388,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1877 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3799 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
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- Coinhouse (2)
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- Künker (1)
- VL Nummus (1)
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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