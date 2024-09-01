Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1876 года H "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,877,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1876 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1631 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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