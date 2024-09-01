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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1876 года H "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1876 года H "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1876 года H "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,877,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1876 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1631 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • WAG (5)
Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1876 H на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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