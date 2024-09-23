Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1875 года D "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,668,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3792 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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