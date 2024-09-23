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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1875 года D "Тип 1875-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1875 года D "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 50 пфеннигов 1875 года D "Тип 1875-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,668,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1875 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3792 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе Naumann - January 7, 2024
Продавец Naumann
Дата 7 января 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе HIRSCH - February 11, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе Frühwald - October 30, 2021
Продавец Frühwald
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе InAsta - September 12, 2018
Продавец InAsta
Дата 12 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1875 D на аукционе Stephen Album - September 21, 2013
Продавец Stephen Album
Дата 21 сентября 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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