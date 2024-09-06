Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1878 года G "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 525,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1878
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1878 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1250 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
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