Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1878 года G "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1878 года G "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1878 года G "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 525,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1878
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1878 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1250 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (4)
  • Künker (3)
  • London Coins (1)
  • WAG (3)
Германия 1 марка 1878 G на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 1 марка 1878 G на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1878 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
1243 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Германия 1 марка 1878 G на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1878 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1878 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1878 G на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1878 G на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1878 G на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1878 G на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1878 G на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1878 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск