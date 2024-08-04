Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1878 года A "Мекленбург-Шверин" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1878
- Правитель Фридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (234)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1878 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6533 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 7700 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU53 PCGS
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
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Где продать?
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