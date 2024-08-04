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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1878 года A "Мекленбург-Шверин" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1878 года A "Мекленбург-Шверин" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1878 года A "Мекленбург-Шверин" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1878
  • Правитель Фридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (234)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1878 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6533 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 7700 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1194 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1878 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1878 "Мекленбург-Шверин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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