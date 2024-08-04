10 марок 1878 года A "Мекленбург-Шверин" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1878 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6533 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 7700 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

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