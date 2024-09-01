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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1878 года J "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1878 года J "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1878 года J "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 895,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1878
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1878 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1275 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (6)
Германия 1 марка 1878 J на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 1 марка 1878 J на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Германия 1 марка 1878 J на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
585 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 1 марка 1878 J на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 1 марка 1878 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1878 J на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1878 J на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1878 J на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1878 J на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1878 J на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1878 J на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность MS63
Цена
******
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Германия 1 марка 1878 J на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1878 J на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1878 J на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1878 J на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1878 J на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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