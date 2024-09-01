Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1878 года J "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 895,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1878
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1878 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1275 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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