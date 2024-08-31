1 марка 1878 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1878 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3706 проданному на аукционе Baldwin's за 4200 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2013.

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