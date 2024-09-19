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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1878 года B "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1878 года B "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1878 года B "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 582,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1878
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1878 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2900 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Grün (3)
  • Katz (1)
  • Möller (1)
  • Денга1700 (1)
Германия 1 марка 1878 B на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 1 марка 1878 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
1502 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Германия 1 марка 1878 B на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Германия 1 марка 1878 B на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1878 B на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 1 марка 1878 B на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1878 B на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1878 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1878 B на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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