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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1878 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1878 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1878 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,991 гр
  • Чистого золота (0,0576 oz) 1,7919 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1878
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1878 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1205 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3400 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 F "Вюртемберг" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1878 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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