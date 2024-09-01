Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1878 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,991 гр
- Чистого золота (0,0576 oz) 1,7919 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1878
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1878 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1205 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3400 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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