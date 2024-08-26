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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1878 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1878 года C "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1878 года C "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 82,430

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1878
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1878 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
923 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1198 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Heritage - October 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Heritage - September 16, 2021
Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Heritage - September 16, 2021
Продавец Heritage
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 C "Пруссия" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1878 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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