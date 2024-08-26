Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1878 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 82,430
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1878
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1878 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1395 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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