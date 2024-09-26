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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1878 года E "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1878 года E "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1878 года E "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 318,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1878
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1878 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5750 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Grün (3)
  • Katz (1)
  • Stare Monety (1)
  • Wójcicki (1)
Германия 1 марка 1878 E на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1878 E на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 1 марка 1878 E на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 1 марка 1878 E на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1878 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1878 E на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Германия 1 марка 1878 E на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1878 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1878 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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