Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1878 года E "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 318,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1878
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1878 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5750 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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