Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1878 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1878
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1878 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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