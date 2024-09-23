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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1878 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1878 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1878 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1878
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1878 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
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  • UBS (3)
  • WAG (9)
  • Westfälische (1)
Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
706 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1878 D "Бавария" на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1878 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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