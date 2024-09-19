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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1878 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1878 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1878 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,039,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1878
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1878 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1300 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (4)
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Numis.be (1)
  • Rio de la Plata (1)
Германия 1 марка 1878 F на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Германия 1 марка 1878 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
311 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 1 марка 1878 F на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 1 марка 1878 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1878 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1878 F на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1878 F на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность F
Цена
Германия 1 марка 1878 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1878 F на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1878 F на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1878 F на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1878 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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