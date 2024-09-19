Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1878 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,039,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1878
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1878 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1300 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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