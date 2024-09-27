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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1878 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1878 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1878 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,991 гр
  • Чистого золота (0,0576 oz) 1,7919 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 128,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1878
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1878 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5309 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3000 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
978 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе Jean ELSEN - December 6, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1878 D "Бавария" на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1878 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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