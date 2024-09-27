Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1878 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,991 гр
- Чистого золота (0,0576 oz) 1,7919 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 128,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1878
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1878 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5309 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3000 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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