Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1878 года H "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 132,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1878
- Правитель Людвиг IV (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (218)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1878 года "Гессен" со знаком H. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 18000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 23 марта 2024
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
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Сохранность UNC
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Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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