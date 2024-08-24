Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1893 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 146,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1893
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1893 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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