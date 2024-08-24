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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1893 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1893 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1893 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 146,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1893
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1893 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (2)
  • TMAJK sro (1)
  • WAG (1)
Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Tauler & Fau - January 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 15, 2007
Продавец Künker
Дата 15 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1893 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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