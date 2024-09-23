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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1912 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1912 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1912 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 78,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1912
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1912 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 63361 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2600 USD. Торги состоялись 18 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS64 CGC
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Heritage - September 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1912 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1912 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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