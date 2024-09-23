Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1912 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 78,500
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1912
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1912 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 63361 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2600 USD. Торги состоялись 18 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Для продажи 2 марки 1912 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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