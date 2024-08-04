Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1883 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1883
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1883 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1500 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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