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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1883 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1883 A
Средняя цена 280 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 марка 1883 D
Средняя цена 490 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 марка 1883 E
Средняя цена 660 $
Продажи
1 34
Аверс
Реверс
1 марка 1883 F
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 марка 1883 G
Средняя цена 420 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 марка 1883 J
Средняя цена 900 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 марка 1873-1887 Смещение штемпеля
Средняя цена 5100 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Инкузный брак
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 75 $
Продажи
0 16

Монеты Баварии

Аверс
Реверс
2 марки 1883 D Бавария
Средняя цена 390 $
Продажи
0 99

Монеты Бадена

Аверс
Реверс
2 марки 1883 G Баден
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 30

Монеты Вюртемберга

Аверс
Реверс
2 марки 1883 F Вюртемберг
Средняя цена 180 $
Продажи
0 56

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
20 марок 1883 J Гамбург
Средняя цена 400 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 марки 1883 J Гамбург
Средняя цена 790 $
Продажи
0 29

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1883 A Пруссия
Средняя цена 470 $
Продажи
2 184
Аверс
Реверс
10 марок 1883 A Пруссия
Средняя цена 3500 $
Продажи
1 49
Аверс
Реверс
2 марки 1883 A Пруссия
Средняя цена 550 $
Продажи
1 145

Монеты Саксонии

Аверс
Реверс
2 марки 1883 E Саксония
Средняя цена 900 $
Продажи
1 32
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