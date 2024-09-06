10 марок 1883 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1883 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1960 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6600 EUR. Торги состоялись 18 июня 2020.

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