Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1883 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,213
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1883
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1883 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1960 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6600 EUR. Торги состоялись 18 июня 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 18 мая 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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