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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1883 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1883 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1883 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,213

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1883
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1883 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1960 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6600 EUR. Торги состоялись 18 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1738 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
6045 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Stephen Album - May 18, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 18 мая 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - October 9, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1883 A "Пруссия" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1883 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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