Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1883 года E "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 112,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1883
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1883 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2500 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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- WAG (3)
- Wójcicki (1)
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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