Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1883 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1883 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1883 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 56,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1883
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1883 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4100 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • GGN (1)
  • Grün (9)
  • Höhn (3)
  • Katz (1)
  • Kroha (2)
  • Künker (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (4)
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность F
Цена
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность F
Цена
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 2 марки 1883 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1883 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1883 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск