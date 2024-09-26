Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1883 года D "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 208,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1883
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1883 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 317 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 925 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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