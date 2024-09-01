Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1883 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 125,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1883
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1883 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7279 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 9 октября 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (2)
- Frühwald (1)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- HIRSCH (3)
- Jesús Vico (1)
- Künker (7)
- Möller (1)
- Rhenumis (2)
- Soler y Llach (1)
- Teutoburger (3)
- UBS (1)
- WAG (3)
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 20 марок 1883 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск