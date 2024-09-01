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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1883 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1883 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1883 года J "Гамбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 125,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1883
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1883 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7279 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 9 октября 2014.

Сохранность
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  • WAG (3)
Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Jesús Vico - September 17, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Heritage - June 2, 2016
Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Heritage - June 2, 2016
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1883 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1883 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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