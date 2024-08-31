1 марка 1883 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1883 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 906 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 3200 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2021.

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