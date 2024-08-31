Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1883 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 809,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1883
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1883 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 906 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 3200 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Gorny & Mosch (1)
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- Sonntag (1)
- WAG (1)
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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