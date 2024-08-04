Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1883 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 164,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1883
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1883 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1253 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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