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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1883 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1883 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1883 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,493

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1883
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1883 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 23500 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
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  • Bruun Rasmussen (1)
  • Emporium Hamburg (4)
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  • Teutoburger (8)
  • WAG (4)
Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 201 EUR
Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе HIRSCH - November 21, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Bruun Rasmussen - October 16, 2021
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 16 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1883 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1883 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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