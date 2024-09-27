Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1883 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,493
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1883
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1883 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 23500 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
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- WAG (4)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 16 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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