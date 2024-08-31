Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1883 года J "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 121,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1883
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1883 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3100 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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- Teutoburger (3)
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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