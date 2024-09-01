Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1883 года G "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 91,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1883
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1883 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6126 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
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- Wójcicki (1)
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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