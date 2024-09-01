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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1883 года G "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1883 года G "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1883 года G "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 91,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1883
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1883 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6126 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
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  • Reinhard Fischer (1)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (6)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
Германия 1 марка 1883 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 марка 1883 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1883 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Германия 1 марка 1883 G на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1883 G на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Германия 1 марка 1883 G на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность F
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1883 G на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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