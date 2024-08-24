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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1883 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1883 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1883 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 104,217

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1883
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1883 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3393 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1400 EUR. Торги состоялись 17 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1883 D "Бавария" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1883 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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