Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1883 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 104,217
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1883
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1883 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3393 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1400 EUR. Торги состоялись 17 марта 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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