Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1883 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 148,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1883
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1883 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6250 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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