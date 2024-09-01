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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1883 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1883 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1883 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 148,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1883
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1883 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6250 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Höhn (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Wójcicki (1)
Германия 1 марка 1883 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1883 F на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1883 F на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Германия 1 марка 1883 F на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 1 марка 1883 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1883 F на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1883 F на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1883 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1883 F на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1883 F на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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