Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1901 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 482,408
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1901
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1694 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 390 EUR. Торги состоялись 9 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (7)
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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