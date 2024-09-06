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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1901 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1901 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1901 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 482,408

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1901
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1694 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 390 EUR. Торги состоялись 9 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 161 EUR
Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Heritage - May 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 J "Гамбург" на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1901 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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