Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1902 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 778,880
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1902
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1902 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 34606 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Aureo & Calicó (1)
- Busso Peus (1)
- Cayón (2)
- DNW (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Frankfurter (1)
- Goldberg (1)
- Grün (6)
- Heritage (11)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Katz (2)
- Kroha (1)
- Künker (13)
- Numisbalt (1)
- Pesek Auctions (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (2)
- Stare Monety (1)
- Teutoburger (1)
- TMAJK sro (1)
- WAG (8)
- Zöttl (2)
- Имперская монета (1)
Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 2 марки 1902 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск