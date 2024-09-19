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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1902 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1902 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1902 года J "Гамбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 778,880

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1902
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1902 года "Гамбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 34606 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Zöttl - April 14, 2023
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Heritage - June 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1902 J "Гамбург" на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1902 "Гамбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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