Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1892 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 106,750
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1892
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1892 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2219 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4700 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2020.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
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