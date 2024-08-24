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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1892 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1892 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1892 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 106,750

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1892
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1892 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2219 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4700 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1892 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1892 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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