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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1892 года J "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1892 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1892 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 93,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1892 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1313 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 140 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (2)
  • Gärtner (3)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (1)
  • Kroha (2)
  • Künker (2)
  • WAG (2)
Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе Gorny & Mosch - March 17, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность F
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1892 J на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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