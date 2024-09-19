Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1892 года J "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 93,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1892 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1313 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 140 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
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- Künker (2)
- WAG (2)
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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