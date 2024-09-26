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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1892 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1892 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1892 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 69,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1892
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1892 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4761 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (4)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (4)
  • Westfälische (2)
  • Wójcicki (1)
Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1892 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1892 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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