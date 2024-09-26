Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1892 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 69,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1892
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1892 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4761 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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